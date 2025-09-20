BKOKFi (BKOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.074788 24 timer lav $ 0.076507 24 timer høy All Time High $ 1.94 Laveste pris $ 0.03561185 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.68% Prisendring (7D) +5.84%

BKOKFi (BKOK) sanntidsprisen er $0.075712. I løpet av de siste 24 timene har BKOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.074788 og et toppnivå på $ 0.076507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BKOK er $ 1.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.03561185.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BKOK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.68% over 24 timer og +5.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BKOKFi (BKOK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 378.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 378.27K Opplagsforsyning 5.00M Total forsyning 4,996,171.850073061

Nåværende markedsverdi på BKOKFi er $ 378.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BKOK er 5.00M, med en total tilgang på 4996171.850073061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.27K.