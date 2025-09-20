Dagens BKOKFi livepris er 0.075712 USD. Spor prisoppdateringer for BKOK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BKOK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BKOKFi livepris er 0.075712 USD. Spor prisoppdateringer for BKOK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BKOK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BKOKFi Pris (BKOK)

1 BKOK til USD livepris:

$0.075712
-0.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BKOKFi (BKOK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:38:33 (UTC+8)

BKOKFi (BKOK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.074788
24 timer lav
$ 0.076507
24 timer høy

$ 0.074788
$ 0.076507
$ 1.94
$ 0.03561185
-0.00%

-0.68%

+5.84%

+5.84%

BKOKFi (BKOK) sanntidsprisen er $0.075712. I løpet av de siste 24 timene har BKOK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.074788 og et toppnivå på $ 0.076507, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BKOK er $ 1.94, mens den rekordlave prisen er $ 0.03561185.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BKOK endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.68% over 24 timer og +5.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BKOKFi (BKOK) Markedsinformasjon

$ 378.27K
--
----

$ 378.27K
5.00M
4,996,171.850073061
Nåværende markedsverdi på BKOKFi er $ 378.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BKOK er 5.00M, med en total tilgang på 4996171.850073061. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 378.27K.

BKOKFi (BKOK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BKOKFi til USD ble $ -0.00052360835775666.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BKOKFi til USD ble $ +0.0290199250.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BKOKFi til USD ble $ +0.0208560287.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BKOKFi til USD ble $ +0.01756693175885812.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00052360835775666-0.68%
30 dager$ +0.0290199250+38.33%
60 dager$ +0.0208560287+27.55%
90 dager$ +0.01756693175885812+30.21%

Hva er BKOKFi (BKOK)

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BKOKFi (BKOK) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BKOKFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BKOKFi (BKOK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BKOKFi (BKOK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BKOKFi.

Sjekk BKOKFiprisprognosen nå!

BKOK til lokale valutaer

BKOKFi (BKOK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BKOKFi (BKOK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BKOK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BKOKFi (BKOK)

Hvor mye er BKOKFi (BKOK) verdt i dag?
Live BKOK prisen i USD er 0.075712 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BKOK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BKOK til USD er $ 0.075712. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BKOKFi?
Markedsverdien for BKOK er $ 378.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BKOK?
Den sirkulerende forsyningen av BKOK er 5.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBKOK ?
BKOK oppnådde en ATH-pris på 1.94 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BKOK?
BKOK så en ATL-pris på 0.03561185 USD.
Hva er handelsvolumet til BKOK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BKOK er -- USD.
Vil BKOK gå høyere i år?
BKOK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BKOK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.