BizAuto pris i dag

Sanntids BizAuto (BIZA) pris i dag er --, med en 0.75% endring de siste 24 timene. Nåværende BIZA til USD konverteringssats er -- per BIZA.

BizAuto rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 666,873, med en sirkulerende forsyning på 3.29B BIZA. I løpet av de siste 24 timene BIZA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0324594, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BIZA beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +7.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BizAuto (BIZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 666.87K$ 666.87K $ 666.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 770.22K$ 770.22K $ 770.22K Opplagsforsyning 3.29B 3.29B 3.29B Total forsyning 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BizAuto er $ 666.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIZA er 3.29B, med en total tilgang på 3800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 770.22K.