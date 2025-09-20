Bitspawn (SPWN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.073725 Laveste pris $ 0.00000131 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Bitspawn (SPWN) sanntidsprisen er $0.0000131. I løpet av de siste 24 timene har SPWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPWN er $ 0.073725, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000131.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPWN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitspawn (SPWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.41K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.20K Opplagsforsyning 718.64M Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitspawn er $ 9.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPWN er 718.64M, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.20K.