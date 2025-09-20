Dagens BitOrbit livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BITORB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BITORB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitOrbit livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BITORB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BITORB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BITORB

BITORB Prisinformasjon

BITORB Offisiell nettside

BITORB tokenomics

BITORB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BitOrbit Logo

BitOrbit Pris (BITORB)

Ikke oppført

1 BITORB til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BitOrbit (BITORB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:24:21 (UTC+8)

BitOrbit (BITORB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BitOrbit (BITORB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BITORB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BITORB er $ 1.43, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BITORB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitOrbit (BITORB) Markedsinformasjon

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

--
----

$ 64.22K
$ 64.22K$ 64.22K

44.00M
44.00M 44.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitOrbit er $ 2.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BITORB er 44.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.22K.

BitOrbit (BITORB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BitOrbit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BitOrbit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BitOrbit til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BitOrbit til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+12.03%
60 dager$ 0-69.03%
90 dager$ 0--

Hva er BitOrbit (BITORB)

Building a loyal base of fanatic followers is difficult, but monetizing your content shouldn't be. We built Bitorbit for those influencers who want to generate more revenue from their content. We built Bitorbit for those influencers who value their privacy and for those who want to eliminate the middlemen and gatekeepers. Most importantly we built Bitorbit for those influencers who want it all without having to sacrifice one aspect for another.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BitOrbit (BITORB) Ressurs

Offisiell nettside

BitOrbit Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitOrbit (BITORB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitOrbit (BITORB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitOrbit.

Sjekk BitOrbitprisprognosen nå!

BITORB til lokale valutaer

BitOrbit (BITORB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitOrbit (BITORB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BITORB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BitOrbit (BITORB)

Hvor mye er BitOrbit (BITORB) verdt i dag?
Live BITORB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BITORB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BITORB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitOrbit?
Markedsverdien for BITORB er $ 2.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BITORB?
Den sirkulerende forsyningen av BITORB er 44.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBITORB ?
BITORB oppnådde en ATH-pris på 1.43 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BITORB?
BITORB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BITORB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BITORB er -- USD.
Vil BITORB gå høyere i år?
BITORB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BITORB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:24:21 (UTC+8)

BitOrbit (BITORB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.