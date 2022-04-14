BitNomad (BNOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitNomad (BNOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitNomad (BNOM) Informasjon NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way. Offisiell nettside: https://bitnomad.vip/ Teknisk dokument: https://bitnomad.vip/ Kjøp BNOM nå!

BitNomad (BNOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitNomad (BNOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K All-time high: $ 0.003732 $ 0.003732 $ 0.003732 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitNomad (BNOM) pris

BitNomad (BNOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitNomad (BNOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNOMs tokenomics, kan du utforske BNOM tokenets livepris!

