BitNomad (BNOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.003732$ 0.003732 $ 0.003732 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +13.16% Prisendring (7D) +13.16%

BitNomad (BNOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BNOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNOM er $ 0.003732, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitNomad (BNOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K Opplagsforsyning 600.00M 600.00M 600.00M Total forsyning 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitNomad er $ 13.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNOM er 600.00M, med en total tilgang på 600000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.38K.