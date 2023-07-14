Bitnet (BTN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitnet (BTN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitnet (BTN) Informasjon Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices. Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape. Offisiell nettside: https://bitnet.money/ Teknisk dokument: https://bitnet.technology/papers Kjøp BTN nå!

Bitnet (BTN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitnet (BTN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.37K $ 48.37K $ 48.37K Total forsyning: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Sirkulerende forsyning: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.07K $ 49.07K $ 49.07K All-time high: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01016103 $ 0.01016103 $ 0.01016103 Lær mer om Bitnet (BTN) pris

Bitnet (BTN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitnet (BTN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTNs tokenomics, kan du utforske BTN tokenets livepris!

