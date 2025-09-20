Bitnet (BTN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Laveste pris $ 0.00001823$ 0.00001823 $ 0.00001823 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +43.03% Prisendring (7D) +43.03%

Bitnet (BTN) sanntidsprisen er $0.01016103. I løpet av de siste 24 timene har BTN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTN er $ 1.95, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001823.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +43.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitnet (BTN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.37K$ 48.37K $ 48.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.07K$ 49.07K $ 49.07K Opplagsforsyning 4.76M 4.76M 4.76M Total forsyning 4,829,008.0 4,829,008.0 4,829,008.0

Nåværende markedsverdi på Bitnet er $ 48.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTN er 4.76M, med en total tilgang på 4829008.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.07K.