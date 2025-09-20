Dagens Bitget Staked SOL livepris er 264.41 USD. Spor prisoppdateringer for BGSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitget Staked SOL livepris er 264.41 USD. Spor prisoppdateringer for BGSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BGSOL

BGSOL Prisinformasjon

BGSOL Offisiell nettside

BGSOL tokenomics

BGSOL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitget Staked SOL Logo

Bitget Staked SOL Pris (BGSOL)

Ikke oppført

1 BGSOL til USD livepris:

$264.41
$264.41$264.41
-3.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitget Staked SOL (BGSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:55:06 (UTC+8)

Bitget Staked SOL (BGSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 261.28
$ 261.28$ 261.28
24 timer lav
$ 274.03
$ 274.03$ 274.03
24 timer høy

$ 261.28
$ 261.28$ 261.28

$ 274.03
$ 274.03$ 274.03

$ 280.03
$ 280.03$ 280.03

$ 102.03
$ 102.03$ 102.03

-0.14%

-3.25%

-1.79%

-1.79%

Bitget Staked SOL (BGSOL) sanntidsprisen er $264.41. I løpet av de siste 24 timene har BGSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 261.28 og et toppnivå på $ 274.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGSOL er $ 280.03, mens den rekordlave prisen er $ 102.03.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGSOL endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitget Staked SOL (BGSOL) Markedsinformasjon

$ 23.06M
$ 23.06M$ 23.06M

--
----

$ 23.06M
$ 23.06M$ 23.06M

87.09K
87.09K 87.09K

87,092.29
87,092.29 87,092.29

Nåværende markedsverdi på Bitget Staked SOL er $ 23.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGSOL er 87.09K, med en total tilgang på 87092.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.06M.

Bitget Staked SOL (BGSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitget Staked SOL til USD ble $ -8.9074780991374.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitget Staked SOL til USD ble $ +74.4608173920.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitget Staked SOL til USD ble $ +58.9831549860.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitget Staked SOL til USD ble $ +117.653321010615.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -8.9074780991374-3.25%
30 dager$ +74.4608173920+28.16%
60 dager$ +58.9831549860+22.31%
90 dager$ +117.653321010615+80.17%

Hva er Bitget Staked SOL (BGSOL)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitget Staked SOL (BGSOL) Ressurs

Offisiell nettside

Bitget Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitget Staked SOL (BGSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitget Staked SOL (BGSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitget Staked SOL.

Sjekk Bitget Staked SOLprisprognosen nå!

BGSOL til lokale valutaer

Bitget Staked SOL (BGSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitget Staked SOL (BGSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BGSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitget Staked SOL (BGSOL)

Hvor mye er Bitget Staked SOL (BGSOL) verdt i dag?
Live BGSOL prisen i USD er 264.41 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BGSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BGSOL til USD er $ 264.41. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitget Staked SOL?
Markedsverdien for BGSOL er $ 23.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BGSOL?
Den sirkulerende forsyningen av BGSOL er 87.09K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBGSOL ?
BGSOL oppnådde en ATH-pris på 280.03 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BGSOL?
BGSOL så en ATL-pris på 102.03 USD.
Hva er handelsvolumet til BGSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BGSOL er -- USD.
Vil BGSOL gå høyere i år?
BGSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BGSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:55:06 (UTC+8)

Bitget Staked SOL (BGSOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.