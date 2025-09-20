Bitget Staked SOL (BGSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 261.28 $ 261.28 $ 261.28 24 timer lav $ 274.03 $ 274.03 $ 274.03 24 timer høy 24 timer lav $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 24 timer høy $ 274.03$ 274.03 $ 274.03 All Time High $ 280.03$ 280.03 $ 280.03 Laveste pris $ 102.03$ 102.03 $ 102.03 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -3.25% Prisendring (7D) -1.79% Prisendring (7D) -1.79%

Bitget Staked SOL (BGSOL) sanntidsprisen er $264.41. I løpet av de siste 24 timene har BGSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 261.28 og et toppnivå på $ 274.03, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGSOL er $ 280.03, mens den rekordlave prisen er $ 102.03.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGSOL endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -3.25% over 24 timer og -1.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitget Staked SOL (BGSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.06M$ 23.06M $ 23.06M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.06M$ 23.06M $ 23.06M Opplagsforsyning 87.09K 87.09K 87.09K Total forsyning 87,092.29 87,092.29 87,092.29

Nåværende markedsverdi på Bitget Staked SOL er $ 23.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGSOL er 87.09K, med en total tilgang på 87092.29. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.06M.