BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more. Offisiell nettside: https://bitdoctor.ai Teknisk dokument: https://docs.bitdoctor.ai/

BitDoctorAI (AIDD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitDoctorAI (AIDD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 901.36K $ 901.36K $ 901.36K Total forsyning: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Sirkulerende forsyning: $ 232.99M $ 232.99M $ 232.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M All-time high: $ 0.00535102 $ 0.00535102 $ 0.00535102 All-Time Low: $ 0.00305683 $ 0.00305683 $ 0.00305683 Nåværende pris: $ 0.00391493 $ 0.00391493 $ 0.00391493 Lær mer om BitDoctorAI (AIDD) pris

BitDoctorAI (AIDD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitDoctorAI (AIDD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIDD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIDD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIDDs tokenomics, kan du utforske AIDD tokenets livepris!

AIDD prisforutsigelse Vil du vite hvor AIDD kan være på vei? Vår AIDD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIDD tokenets prisforutsigelse nå!

