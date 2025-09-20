BitDoctorAI (AIDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00406598 24 timer høy $ 0.00436304 All Time High $ 0.00535102 Laveste pris $ 0.00305683 Prisendring (1H) -0.22% Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) +4.13%

BitDoctorAI (AIDD) sanntidsprisen er $0.00416779. I løpet av de siste 24 timene har AIDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00406598 og et toppnivå på $ 0.00436304, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDD er $ 0.00535102, mens den rekordlave prisen er $ 0.00305683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDD endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og +4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitDoctorAI (AIDD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 971.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.17M Opplagsforsyning 232.99M Total forsyning 999,993,085.1357439

Nåværende markedsverdi på BitDoctorAI er $ 971.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDD er 232.99M, med en total tilgang på 999993085.1357439. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.17M.