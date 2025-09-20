Dagens BitDoctorAI livepris er 0.00416779 USD. Spor prisoppdateringer for AIDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitDoctorAI livepris er 0.00416779 USD. Spor prisoppdateringer for AIDD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIDD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 AIDD til USD livepris:

$0.00415594
$0.00415594
-0.90%1D
BitDoctorAI (AIDD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:30 (UTC+8)

BitDoctorAI (AIDD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00406598
$ 0.00406598
24 timer lav
$ 0.00436304
$ 0.00436304
24 timer høy

$ 0.00406598
$ 0.00406598

$ 0.00436304
$ 0.00436304

$ 0.00535102
$ 0.00535102

$ 0.00305683
$ 0.00305683

-0.22%

-0.46%

+4.13%

+4.13%

BitDoctorAI (AIDD) sanntidsprisen er $0.00416779. I løpet av de siste 24 timene har AIDD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00406598 og et toppnivå på $ 0.00436304, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIDD er $ 0.00535102, mens den rekordlave prisen er $ 0.00305683.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIDD endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og +4.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitDoctorAI (AIDD) Markedsinformasjon

$ 971.80K
$ 971.80K

--
--

$ 4.17M
$ 4.17M

232.99M
232.99M

999,993,085.1357439
999,993,085.1357439

Nåværende markedsverdi på BitDoctorAI er $ 971.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIDD er 232.99M, med en total tilgang på 999993085.1357439. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.17M.

BitDoctorAI (AIDD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BitDoctorAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BitDoctorAI til USD ble $ +0.0006061700.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BitDoctorAI til USD ble $ -0.0002342014.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BitDoctorAI til USD ble $ +0.0009064063508213247.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.46%
30 dager$ +0.0006061700+14.54%
60 dager$ -0.0002342014-5.61%
90 dager$ +0.0009064063508213247+27.79%

Hva er BitDoctorAI (AIDD)

BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BitDoctorAI (AIDD) Ressurs

BitDoctorAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitDoctorAI (AIDD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitDoctorAI (AIDD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitDoctorAI.

Sjekk BitDoctorAIprisprognosen nå!

AIDD til lokale valutaer

BitDoctorAI (AIDD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitDoctorAI (AIDD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIDD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BitDoctorAI (AIDD)

Hvor mye er BitDoctorAI (AIDD) verdt i dag?
Live AIDD prisen i USD er 0.00416779 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIDD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIDD til USD er $ 0.00416779. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitDoctorAI?
Markedsverdien for AIDD er $ 971.80K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIDD?
Den sirkulerende forsyningen av AIDD er 232.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIDD ?
AIDD oppnådde en ATH-pris på 0.00535102 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIDD?
AIDD så en ATL-pris på 0.00305683 USD.
Hva er handelsvolumet til AIDD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIDD er -- USD.
Vil AIDD gå høyere i år?
AIDD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIDD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:17:30 (UTC+8)

