BitDAO (BIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 24 timer lav $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 24 timer høy 24 timer lav $ 1.65$ 1.65 $ 1.65 24 timer høy $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 All Time High $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 Laveste pris $ 0.255485$ 0.255485 $ 0.255485 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -0.37% Prisendring (7D) -1.37% Prisendring (7D) -1.37%

BitDAO (BIT) sanntidsprisen er $1.68. I løpet av de siste 24 timene har BIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.65 og et toppnivå på $ 1.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIT er $ 4.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.255485.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIT endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -1.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitDAO (BIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.14B$ 16.14B $ 16.14B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 9,610,239,403.0 9,610,239,403.0 9,610,239,403.0

Nåværende markedsverdi på BitDAO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIT er 0.00, med en total tilgang på 9610239403.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.14B.