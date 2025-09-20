Bitcoiva (BCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 9.95 $ 9.95 $ 9.95 24 timer lav $ 10.43 $ 10.43 $ 10.43 24 timer høy 24 timer lav $ 9.95$ 9.95 $ 9.95 24 timer høy $ 10.43$ 10.43 $ 10.43 All Time High $ 41.01$ 41.01 $ 41.01 Laveste pris $ 0.994617$ 0.994617 $ 0.994617 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -4.03% Prisendring (7D) -4.97% Prisendring (7D) -4.97%

Bitcoiva (BCA) sanntidsprisen er $9.96. I løpet av de siste 24 timene har BCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.95 og et toppnivå på $ 10.43, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCA er $ 41.01, mens den rekordlave prisen er $ 0.994617.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCA endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -4.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoiva (BCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 209.19M$ 209.19M $ 209.19M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoiva er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCA er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 209.19M.