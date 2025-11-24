BitcoinZK pris i dag

Sanntids BitcoinZK (ZYRA) pris i dag er $ 0.00412403, med en 18.22% endring de siste 24 timene. Nåværende ZYRA til USD konverteringssats er $ 0.00412403 per ZYRA.

BitcoinZK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,026,868, med en sirkulerende forsyning på 250.00M ZYRA. I løpet av de siste 24 timene ZYRA har den blitt handlet mellom $ 0.00409893(laveste) og $ 0.00512331 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.167321, mens tidenes laveste notering var $ 0.00409893.

Kortsiktig har ZYRA beveget seg -0.82% i løpet av den siste timen og -64.41% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BitcoinZK (ZYRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.11M$ 4.11M $ 4.11M Opplagsforsyning 250.00M 250.00M 250.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitcoinZK er $ 1.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZYRA er 250.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.11M.