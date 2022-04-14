BitcoinX (BCX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitcoinX (BCX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitcoinX (BCX) Informasjon BitcoinX is a fork of the Bitcoin blockchain at block 498888. With the all new features, BCX will be able to achieve more than ever. Combining zero-knowledge proof, smart contract, DPOS consensus enables BitcoinX network to become more reliable, environmental-friendly, much easier to use with greater efficiency. Therefore, BCX can build ideal Bitcoin network that truly fits the future society. Offisiell nettside: https://bcx.org/ Kjøp BCX nå!

BitcoinX (BCX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitcoinX (BCX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 210.00B $ 210.00B $ 210.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M All-time high: $ 0.104581 $ 0.104581 $ 0.104581 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitcoinX (BCX) pris

BitcoinX (BCX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitcoinX (BCX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCXs tokenomics, kan du utforske BCX tokenets livepris!

BCX prisforutsigelse Vil du vite hvor BCX kan være på vei? Vår BCX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!