BitcoinSoV (BSOV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitcoinSoV (BSOV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitcoinSoV (BSOV) Informasjon BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever. Offisiell nettside: https://bsovtoken.com Kjøp BSOV nå!

BitcoinSoV (BSOV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitcoinSoV (BSOV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.32K $ 17.32K $ 17.32K Total forsyning: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Sirkulerende forsyning: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 97.84K $ 97.84K $ 97.84K All-time high: $ 0.309388 $ 0.309388 $ 0.309388 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00467285 $ 0.00467285 $ 0.00467285 Lær mer om BitcoinSoV (BSOV) pris

BitcoinSoV (BSOV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitcoinSoV (BSOV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSOV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSOV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSOVs tokenomics, kan du utforske BSOV tokenets livepris!

BSOV prisforutsigelse Vil du vite hvor BSOV kan være på vei? Vår BSOV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BSOV tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!