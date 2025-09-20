BitcoinSoV (BSOV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00372292 $ 0.00372292 $ 0.00372292 24 timer lav $ 0.00378831 $ 0.00378831 $ 0.00378831 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00372292$ 0.00372292 $ 0.00372292 24 timer høy $ 0.00378831$ 0.00378831 $ 0.00378831 All Time High $ 0.309388$ 0.309388 $ 0.309388 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.66% Prisendring (1D) -1.25% Prisendring (7D) -2.98% Prisendring (7D) -2.98%

BitcoinSoV (BSOV) sanntidsprisen er $0.00373327. I løpet av de siste 24 timene har BSOV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00372292 og et toppnivå på $ 0.00378831, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSOV er $ 0.309388, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSOV endret seg med -0.66% i løpet av den siste timen, -1.25% over 24 timer og -2.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitcoinSoV (BSOV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.84K$ 13.84K $ 13.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.17K$ 78.17K $ 78.17K Opplagsforsyning 3.71M 3.71M 3.71M Total forsyning 20,938,751.0 20,938,751.0 20,938,751.0

Nåværende markedsverdi på BitcoinSoV er $ 13.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSOV er 3.71M, med en total tilgang på 20938751.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.17K.