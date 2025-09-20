Bitcoin Wizards (WZRD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00700136, 24 timer høy $ 0.076019, All Time High $ 16.23, Laveste pris $ 0.00600057, Prisendring (1H) --, Prisendring (1D) -90.78%, Prisendring (7D) -97.86%

Bitcoin Wizards (WZRD) sanntidsprisen er $0.00700237. I løpet av de siste 24 timene har WZRD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00700136 og et toppnivå på $ 0.076019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WZRD er $ 16.23, mens den rekordlave prisen er $ 0.00600057.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WZRD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -90.78% over 24 timer og -97.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Wizards (WZRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 147.05K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 147.05K, Opplagsforsyning 21.00M, Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Wizards er $ 147.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WZRD er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.05K.