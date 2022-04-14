Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Informasjon BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty. Offisiell nettside: https://medium.com/@noteamsoidk Kjøp BTCWIZ nå!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.56K $ 33.56K $ 33.56K Total forsyning: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Sirkulerende forsyning: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.56K $ 33.56K $ 33.56K All-time high: $ 0.00205003 $ 0.00205003 $ 0.00205003 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) pris

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCWIZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCWIZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCWIZs tokenomics, kan du utforske BTCWIZ tokenets livepris!

