Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00205003$ 0.00205003 $ 0.00205003 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -1.47% Prisendring (7D) -5.42% Prisendring (7D) -5.42%

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTCWIZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCWIZ er $ 0.00205003, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCWIZ endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K Opplagsforsyning 998.97M 998.97M 998.97M Total forsyning 998,974,670.034772 998,974,670.034772 998,974,670.034772

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Wizard Mascot er $ 34.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCWIZ er 998.97M, med en total tilgang på 998974670.034772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.75K.