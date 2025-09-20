Dagens Bitcoin Wizard Mascot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTCWIZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCWIZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Wizard Mascot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BTCWIZ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCWIZ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTCWIZ

BTCWIZ Prisinformasjon

BTCWIZ Offisiell nettside

BTCWIZ tokenomics

BTCWIZ Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Wizard Mascot Logo

Bitcoin Wizard Mascot Pris (BTCWIZ)

Ikke oppført

1 BTCWIZ til USD livepris:

--
----
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:44:36 (UTC+8)

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205003
$ 0.00205003$ 0.00205003

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-1.47%

-5.42%

-5.42%

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BTCWIZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCWIZ er $ 0.00205003, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCWIZ endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -5.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Markedsinformasjon

$ 34.75K
$ 34.75K$ 34.75K

--
----

$ 34.75K
$ 34.75K$ 34.75K

998.97M
998.97M 998.97M

998,974,670.034772
998,974,670.034772 998,974,670.034772

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Wizard Mascot er $ 34.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCWIZ er 998.97M, med en total tilgang på 998974670.034772. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.75K.

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Wizard Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Wizard Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Wizard Mascot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Wizard Mascot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.47%
30 dager$ 0+8.18%
60 dager$ 0+28.79%
90 dager$ 0--

Hva er Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

BTCWIZ is a funny and silly memecoin and it’s the official and inseparable Mascot of Bitcoin, the magical guide that supports and amplifies the power of the king of cryptocurrencies. Founded within the legendary College of Bitcoin Wizardry, BTCWIZ merges magic and crypto, creating a dedicated and visionary community that celebrates the true essence of "MaGiC InTeRnet MoNey." The magical journey began in 2013, when a Reddit user, u/mavensbot, created an illustration of the Bitcoin Wizard for r/Bitcoin, accompanied by the phrase "Magic Internet Money." This image brought a wave of attention to Bitcoin, raising its value and marking the start of the Bitcoin Wizard’s story. Today, BTCWIZ continues this tradition, keeping its strong bond with Bitcoin and guiding the community through the power of blockchain. Every wizard in the College HODLs BTCWIZ and BTC as symbols of loyalty.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcoin Wizard Mascot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Wizard Mascot.

Sjekk Bitcoin Wizard Mascotprisprognosen nå!

BTCWIZ til lokale valutaer

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCWIZ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ)

Hvor mye er Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) verdt i dag?
Live BTCWIZ prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCWIZ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCWIZ til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Wizard Mascot?
Markedsverdien for BTCWIZ er $ 34.75K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCWIZ?
Den sirkulerende forsyningen av BTCWIZ er 998.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCWIZ ?
BTCWIZ oppnådde en ATH-pris på 0.00205003 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCWIZ?
BTCWIZ så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCWIZ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCWIZ er -- USD.
Vil BTCWIZ gå høyere i år?
BTCWIZ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCWIZ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:44:36 (UTC+8)

Bitcoin Wizard Mascot (BTCWIZ) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.