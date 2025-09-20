Bitcoin Vault (BTCV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.638836 24 timer høy $ 0.663035 All Time High $ 489.59 Laveste pris $ 0.5609 Prisendring (1H) +0.97% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -1.94%

Bitcoin Vault (BTCV) sanntidsprisen er $0.649131. I løpet av de siste 24 timene har BTCV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.638836 og et toppnivå på $ 0.663035, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCV er $ 489.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.5609.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCV endret seg med +0.97% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -1.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Vault (BTCV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.63M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Vault er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCV er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.63M.