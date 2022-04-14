Bitcoin Treasury Machine (BTM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Treasury Machine (BTM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Informasjon $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://btm.money/ Kjøp BTM nå!

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Treasury Machine (BTM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.83K $ 16.83K $ 16.83K Total forsyning: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M Sirkulerende forsyning: $ 998.02M $ 998.02M $ 998.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.83K $ 16.83K $ 16.83K All-time high: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bitcoin Treasury Machine (BTM) pris

Bitcoin Treasury Machine (BTM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Treasury Machine (BTM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTMs tokenomics, kan du utforske BTM tokenets livepris!

BTM prisforutsigelse Vil du vite hvor BTM kan være på vei? Vår BTM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!