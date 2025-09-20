Bitcoin TRC20 (BTCT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,726 24 timer lav $ 116,919 24 timer høy All Time High $ 203,879 Laveste pris $ 15,564.94 Prisendring (1H) -0.95% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) -0.44%

Bitcoin TRC20 (BTCT) sanntidsprisen er $115,473. I løpet av de siste 24 timene har BTCT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,726 og et toppnivå på $ 116,919, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCT er $ 203,879, mens den rekordlave prisen er $ 15,564.94.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCT endret seg med -0.95% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og -0.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin TRC20 (BTCT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.89B Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 25,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin TRC20 er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCT er 0.00, med en total tilgang på 25000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.89B.