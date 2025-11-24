Sanntidspris for Bitcoin the Turtle er i dag 0.00859235 USD.SLOW markedsverdien er 169,440 USD. Spor sanntids SLOW to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Bitcoin the Turtle er i dag 0.00859235 USD.SLOW markedsverdien er 169,440 USD. Spor sanntids SLOW to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Bitcoin the Turtle (SLOW) pris i dag er $ 0.00859235, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende SLOW til USD konverteringssats er $ 0.00859235 per SLOW.
Bitcoin the Turtle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 169,440, med en sirkulerende forsyning på 19.71M SLOW. I løpet av de siste 24 timene SLOW har den blitt handlet mellom $ 0.0085317(laveste) og $ 0.00883381 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0414631, mens tidenes laveste notering var $ 0.00487056.
Kortsiktig har SLOW beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -14.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Bitcoin the Turtle (SLOW) Markedsinformasjon
Nåværende markedsverdi på Bitcoin the Turtle er $ 169.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLOW er 19.71M, med en total tilgang på 20356524.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.97K.
Bitcoin the Turtle prishistorikk USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin the Turtle til USD ble $ -0.000231839421836376. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin the Turtle til USD ble $ -0.0035556699. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin the Turtle til USD ble $ -0.0064119337. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin the Turtle til USD ble $ 0.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ -0.000231839421836376
-2.62%
30 dager
$ -0.0035556699
-41.38%
60 dager
$ -0.0064119337
-74.62%
90 dager
$ 0
--
Prisforutsigelse for Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle (SLOW) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SLOW for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Bitcoin the Turtle (SLOW) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Bitcoin the Turtle potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Bitcoin the Turtle vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for SLOW prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Bitcoin the Turtle prisforutsigelser.
Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin the Turtle
Hvor mye vil 1 Bitcoin the Turtle være verdt i 2030?
Hvis Bitcoin the Turtle skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Bitcoin the Turtle priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Bitcoin the Turtle i dag?
Så Bitcoin the Turtle prisen i dag er $ 0.00859235. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Bitcoin the Turtle fortsatt en god investering?
Bitcoin the Turtle forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i SLOW er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Bitcoin the Turtle?
Bitcoin the Turtle verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Bitcoin the Turtle?
Live-prisen til SLOW oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Bitcoin the Turtle i din foretrukne valuta, gå til SLOW pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Bitcoin the Turtle ?
Prisen på SLOW påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
86,717.41
-0.43%
ETH
2,792.54
-1.55%
SOL
131.21
-1.24%
UCN
1,579.66
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for SLOW på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg SLOW/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Bitcoin the Turtles pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Bitcoin the Turtle prisen bli høyere i år?
Bitcoin the Turtle prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Bitcoin the Turtle (SLOW) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 01:53:54 (UTC+8)
Bitcoin the Turtle (SLOW) Viktige bransjeoppdateringer
Tid (UTC+8)
Type
Informasjon
11-23 21:23:00
Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47
Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51
Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03
Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03
Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
