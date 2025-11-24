Bitcoin the Turtle pris i dag

Sanntids Bitcoin the Turtle (SLOW) pris i dag er $ 0.00859235, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende SLOW til USD konverteringssats er $ 0.00859235 per SLOW.

Bitcoin the Turtle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 169,440, med en sirkulerende forsyning på 19.71M SLOW. I løpet av de siste 24 timene SLOW har den blitt handlet mellom $ 0.0085317(laveste) og $ 0.00883381 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0414631, mens tidenes laveste notering var $ 0.00487056.

Kortsiktig har SLOW beveget seg -0.68% i løpet av den siste timen og -14.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitcoin the Turtle (SLOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 169.44K$ 169.44K $ 169.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.97K$ 174.97K $ 174.97K Opplagsforsyning 19.71M 19.71M 19.71M Total forsyning 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

