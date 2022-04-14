Bitcoin Silver AI (BSAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Silver AI (BSAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Silver AI (BSAI) Informasjon Bitcoin Silver AI simplifies trading and payments with powerful AI automation. Instantly execute profitable trades, optimize market strategies, and send secure crypto payments with ease. Trade smarter, pay faster, and maximize your earnings effortlessly. Bitcoin Silver AI delivers fast, secure, and cost-efficient crypto transactions for businesses and individuals. With AI-optimized processing, payments are executed instantly with minimal fees, ensuring smooth and reliable transfers. Whether sending funds across borders or making everyday transactions, Bitcoin Silver AI provides a seamless experience with enhanced speed and efficiency. Offisiell nettside: https://bitcoinsilver.ai/ Teknisk dokument: https://bitcoinsilver.ai/whitepaper/ Kjøp BSAI nå!

Bitcoin Silver AI (BSAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Silver AI (BSAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 280.31B $ 280.31B $ 280.31B All-time high: $ 285.07 $ 285.07 $ 285.07 All-Time Low: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Nåværende pris: $ 280.31 $ 280.31 $ 280.31 Lær mer om Bitcoin Silver AI (BSAI) pris

Bitcoin Silver AI (BSAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Silver AI (BSAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSAIs tokenomics, kan du utforske BSAI tokenets livepris!

