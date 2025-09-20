Bitcoin Silver AI (BSAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 280.1 $ 280.1 $ 280.1 24 timer lav $ 280.52 $ 280.52 $ 280.52 24 timer høy 24 timer lav $ 280.1$ 280.1 $ 280.1 24 timer høy $ 280.52$ 280.52 $ 280.52 All Time High $ 285.07$ 285.07 $ 285.07 Laveste pris $ 3.0$ 3.0 $ 3.0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +0.06% Prisendring (7D) +0.06%

Bitcoin Silver AI (BSAI) sanntidsprisen er $280.5. I løpet av de siste 24 timene har BSAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 280.1 og et toppnivå på $ 280.52, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BSAI er $ 285.07, mens den rekordlave prisen er $ 3.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BSAI endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Silver AI (BSAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 280.50B$ 280.50B $ 280.50B Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Silver AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BSAI er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 280.50B.