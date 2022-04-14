Bitcoin Pay (BTCPAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Pay (BTCPAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Pay (BTCPAY) Informasjon Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM

Pay with both Visa & Master Card

Free plastic card for payment by one tap

Bitcoin Pay (BTCPAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Pay (BTCPAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 92.40K $ 92.40K $ 92.40K All-time high: $ 198.62 $ 198.62 $ 198.62 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00440014 $ 0.00440014 $ 0.00440014 Lær mer om Bitcoin Pay (BTCPAY) pris

Bitcoin Pay (BTCPAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Pay (BTCPAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCPAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCPAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCPAYs tokenomics, kan du utforske BTCPAY tokenets livepris!

