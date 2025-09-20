Bitcoin Pay (BTCPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00420084 $ 0.00420084 $ 0.00420084 24 timer lav $ 0.00473621 $ 0.00473621 $ 0.00473621 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00420084$ 0.00420084 $ 0.00420084 24 timer høy $ 0.00473621$ 0.00473621 $ 0.00473621 All Time High $ 198.62$ 198.62 $ 198.62 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.75% Prisendring (7D) -52.58% Prisendring (7D) -52.58%

Bitcoin Pay (BTCPAY) sanntidsprisen er $0.00431672. I løpet av de siste 24 timene har BTCPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00420084 og et toppnivå på $ 0.00473621, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCPAY er $ 198.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCPAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.75% over 24 timer og -52.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Pay (BTCPAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.65K$ 90.65K $ 90.65K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Pay er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCPAY er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.65K.