Dagens Bitcoin Pay livepris er 0.00431672 USD. Spor prisoppdateringer for BTCPAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCPAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Pay livepris er 0.00431672 USD. Spor prisoppdateringer for BTCPAY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BTCPAY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BTCPAY

BTCPAY Prisinformasjon

BTCPAY Offisiell nettside

BTCPAY tokenomics

BTCPAY Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Pay Logo

Bitcoin Pay Pris (BTCPAY)

Ikke oppført

1 BTCPAY til USD livepris:

$0.00431672
$0.00431672$0.00431672
+2.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitcoin Pay (BTCPAY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:51 (UTC+8)

Bitcoin Pay (BTCPAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00420084
$ 0.00420084$ 0.00420084
24 timer lav
$ 0.00473621
$ 0.00473621$ 0.00473621
24 timer høy

$ 0.00420084
$ 0.00420084$ 0.00420084

$ 0.00473621
$ 0.00473621$ 0.00473621

$ 198.62
$ 198.62$ 198.62

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.75%

-52.58%

-52.58%

Bitcoin Pay (BTCPAY) sanntidsprisen er $0.00431672. I løpet av de siste 24 timene har BTCPAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00420084 og et toppnivå på $ 0.00473621, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCPAY er $ 198.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCPAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.75% over 24 timer og -52.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Pay (BTCPAY) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 90.65K
$ 90.65K$ 90.65K

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Pay er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCPAY er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.65K.

Bitcoin Pay (BTCPAY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Pay til USD ble $ +0.0001157.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Pay til USD ble $ +0.0006344697.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Pay til USD ble $ -0.0009795237.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Pay til USD ble $ -0.0000665704798335355.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001157+2.75%
30 dager$ +0.0006344697+14.70%
60 dager$ -0.0009795237-22.69%
90 dager$ -0.0000665704798335355-1.51%

Hva er Bitcoin Pay (BTCPAY)

Bitcoin Pay is a triple point asset: it’s a store of value, a capital asset, and a consumable asset. It is a decentralized self-hosted blockchain peer-to-peer payment processor. It defends the motive of Bitcoin as “Peer-to-peer electronic payments”. With low fees and decentralized in nature, the growth opportunity of Bitcoin Pay worldwide is enormous. we aim to promote and adopt cryptocurrencies through Bitcoinpay where consumer would buy product and pay BTCPAY with minimum gas fees. Bitcoin Pay acts as borderless and contactless payment technology designed on Binance Smart Chain. Bitcoin Pay allows payment with your crypto anywhere - Connect wallet with exchange where you access your crypto and withdraw cash at ATM - Pay with both Visa & Master Card - Free plastic card for payment by one tap - Get cashbacks from making payments by Bitcoin Pay wallet

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Pay (BTCPAY) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcoin Pay Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Pay (BTCPAY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Pay (BTCPAY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Pay.

Sjekk Bitcoin Payprisprognosen nå!

BTCPAY til lokale valutaer

Bitcoin Pay (BTCPAY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Pay (BTCPAY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BTCPAY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Pay (BTCPAY)

Hvor mye er Bitcoin Pay (BTCPAY) verdt i dag?
Live BTCPAY prisen i USD er 0.00431672 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BTCPAY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BTCPAY til USD er $ 0.00431672. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Pay?
Markedsverdien for BTCPAY er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BTCPAY?
Den sirkulerende forsyningen av BTCPAY er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBTCPAY ?
BTCPAY oppnådde en ATH-pris på 198.62 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BTCPAY?
BTCPAY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BTCPAY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BTCPAY er -- USD.
Vil BTCPAY gå høyere i år?
BTCPAY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BTCPAY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:51 (UTC+8)

Bitcoin Pay (BTCPAY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.