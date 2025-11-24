Hva er BTCK

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin on Katana (BTCK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin on Katana (BTCK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin on Katana (BTCK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.11M $ 29.11M $ 29.11M Total forsyning: $ 332.65 $ 332.65 $ 332.65 Sirkulerende forsyning: $ 332.65 $ 332.65 $ 332.65 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.11M $ 29.11M $ 29.11M All-time high: $ 125,460 $ 125,460 $ 125,460 All-Time Low: $ 81,139 $ 81,139 $ 81,139 Nåværende pris: $ 87,525 $ 87,525 $ 87,525 Lær mer om Bitcoin on Katana (BTCK) pris Kjøp BTCK nå!

Bitcoin on Katana (BTCK) Informasjon Offisiell nettside: https://www.lombard.finance/katana/

Bitcoin on Katana (BTCK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin on Katana (BTCK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCKs tokenomics, kan du utforske BTCK tokenets livepris!

BTCK prisforutsigelse Vil du vite hvor BTCK kan være på vei? Vår BTCK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BTCK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!