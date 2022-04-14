Bitcoin on Base (BTCB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin on Base (BTCB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin on Base (BTCB) Informasjon Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Offisiell nettside: https://btconbase.org/ Kjøp BTCB nå!

Bitcoin on Base (BTCB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin on Base (BTCB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Total forsyning: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Sirkulerende forsyning: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M All-time high: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 All-Time Low: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Nåværende pris: $ 0.174621 $ 0.174621 $ 0.174621 Lær mer om Bitcoin on Base (BTCB) pris

Bitcoin on Base (BTCB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin on Base (BTCB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BTCB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BTCB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BTCBs tokenomics, kan du utforske BTCB tokenets livepris!

