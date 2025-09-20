Bitcoin on Base (BTCB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.176157 $ 0.176157 $ 0.176157 24 timer lav $ 0.199668 $ 0.199668 $ 0.199668 24 timer høy 24 timer lav $ 0.176157$ 0.176157 $ 0.176157 24 timer høy $ 0.199668$ 0.199668 $ 0.199668 All Time High $ 0.977888$ 0.977888 $ 0.977888 Laveste pris $ 0.136227$ 0.136227 $ 0.136227 Prisendring (1H) -0.71% Prisendring (1D) -8.86% Prisendring (7D) -6.97% Prisendring (7D) -6.97%

Bitcoin on Base (BTCB) sanntidsprisen er $0.181972. I løpet av de siste 24 timene har BTCB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.176157 og et toppnivå på $ 0.199668, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTCB er $ 0.977888, mens den rekordlave prisen er $ 0.136227.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTCB endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -8.86% over 24 timer og -6.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin on Base (BTCB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Opplagsforsyning 15.63M 15.63M 15.63M Total forsyning 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057 15,631,855.325371057

Nåværende markedsverdi på Bitcoin on Base er $ 2.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCB er 15.63M, med en total tilgang på 15631855.325371057. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.84M.