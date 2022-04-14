Bitcoin Name Service System (BNSX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Name Service System (BNSX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Name Service System (BNSX) Informasjon The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems Offisiell nettside: https://www.bnsx.org/ Kjøp BNSX nå!

Bitcoin Name Service System (BNSX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Name Service System (BNSX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.97K $ 186.97K $ 186.97K All-time high: $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 All-Time Low: $ 0.00642911 $ 0.00642911 $ 0.00642911 Nåværende pris: $ 0.00890325 $ 0.00890325 $ 0.00890325 Lær mer om Bitcoin Name Service System (BNSX) pris

Bitcoin Name Service System (BNSX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Name Service System (BNSX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNSX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNSX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNSXs tokenomics, kan du utforske BNSX tokenets livepris!

BNSX prisforutsigelse Vil du vite hvor BNSX kan være på vei? Vår BNSX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNSX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!