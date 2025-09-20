Bitcoin Name Service System (BNSX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00971171 24 timer lav $ 0.01415822 24 timer høy All Time High $ 2.46 Laveste pris $ 0.00642911 Prisendring (1H) -1.65% Prisendring (1D) +34.16% Prisendring (7D) +15.54%

Bitcoin Name Service System (BNSX) sanntidsprisen er $0.01303684. I løpet av de siste 24 timene har BNSX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00971171 og et toppnivå på $ 0.01415822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNSX er $ 2.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00642911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNSX endret seg med -1.65% i løpet av den siste timen, +34.16% over 24 timer og +15.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Name Service System (BNSX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 273.77K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Name Service System er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNSX er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.77K.