Dagens Bitcoin Name Service System livepris er 0.01303684 USD. Spor prisoppdateringer for BNSX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNSX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Name Service System livepris er 0.01303684 USD. Spor prisoppdateringer for BNSX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNSX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BNSX

BNSX Prisinformasjon

BNSX Offisiell nettside

BNSX tokenomics

BNSX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Name Service System Logo

Bitcoin Name Service System Pris (BNSX)

Ikke oppført

1 BNSX til USD livepris:

$0.01303684
$0.01303684$0.01303684
+34.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bitcoin Name Service System (BNSX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:44 (UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00971171
$ 0.00971171$ 0.00971171
24 timer lav
$ 0.01415822
$ 0.01415822$ 0.01415822
24 timer høy

$ 0.00971171
$ 0.00971171$ 0.00971171

$ 0.01415822
$ 0.01415822$ 0.01415822

$ 2.46
$ 2.46$ 2.46

$ 0.00642911
$ 0.00642911$ 0.00642911

-1.65%

+34.16%

+15.54%

+15.54%

Bitcoin Name Service System (BNSX) sanntidsprisen er $0.01303684. I løpet av de siste 24 timene har BNSX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00971171 og et toppnivå på $ 0.01415822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNSX er $ 2.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00642911.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNSX endret seg med -1.65% i løpet av den siste timen, +34.16% over 24 timer og +15.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Name Service System (BNSX) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 273.77K
$ 273.77K$ 273.77K

0.00
0.00 0.00

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Name Service System er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNSX er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 273.77K.

Bitcoin Name Service System (BNSX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitcoin Name Service System til USD ble $ +0.0033195.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitcoin Name Service System til USD ble $ +0.0030337235.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitcoin Name Service System til USD ble $ +0.0025749010.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitcoin Name Service System til USD ble $ +0.000478800313290313.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0033195+34.16%
30 dager$ +0.0030337235+23.27%
60 dager$ +0.0025749010+19.75%
90 dager$ +0.000478800313290313+3.81%

Hva er Bitcoin Name Service System (BNSX)

The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bitcoin Name Service System (BNSX) Ressurs

Offisiell nettside

Bitcoin Name Service System Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Name Service System (BNSX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Name Service System (BNSX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Name Service System.

Sjekk Bitcoin Name Service Systemprisprognosen nå!

BNSX til lokale valutaer

Bitcoin Name Service System (BNSX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Name Service System (BNSX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNSX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Name Service System (BNSX)

Hvor mye er Bitcoin Name Service System (BNSX) verdt i dag?
Live BNSX prisen i USD er 0.01303684 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNSX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNSX til USD er $ 0.01303684. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Name Service System?
Markedsverdien for BNSX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNSX?
Den sirkulerende forsyningen av BNSX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNSX ?
BNSX oppnådde en ATH-pris på 2.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNSX?
BNSX så en ATL-pris på 0.00642911 USD.
Hva er handelsvolumet til BNSX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNSX er -- USD.
Vil BNSX gå høyere i år?
BNSX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNSX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:22:44 (UTC+8)

Bitcoin Name Service System (BNSX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.