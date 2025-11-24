Bitcoin Limited Edition pris i dag

Sanntids Bitcoin Limited Edition (BTCLE) pris i dag er $ 124.06, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende BTCLE til USD konverteringssats er $ 124.06 per BTCLE.

Bitcoin Limited Edition rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 24,688,490, med en sirkulerende forsyning på 200.04K BTCLE. I løpet av de siste 24 timene BTCLE har den blitt handlet mellom $ 123.08(laveste) og $ 124.09 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 137.88, mens tidenes laveste notering var $ 123.08.

Kortsiktig har BTCLE beveget seg +0.53% i løpet av den siste timen og -2.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitcoin Limited Edition (BTCLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.92M Opplagsforsyning 200.04K Total forsyning 210,000.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Limited Edition er $ 24.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTCLE er 200.04K, med en total tilgang på 210000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.92M.