Bitcoin Gold (BTG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.725726 24 timer lav $ 0.916889 24 timer høy All Time High $ 456.25 Laveste pris $ 0.12242 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +15.34% Prisendring (7D) +42.89%

Bitcoin Gold (BTG) sanntidsprisen er $0.916888. I løpet av de siste 24 timene har BTG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.725726 og et toppnivå på $ 0.916889, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BTG er $ 456.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.12242.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BTG endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +15.34% over 24 timer og +42.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Gold (BTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.06M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.06M Opplagsforsyning 17.51M Total forsyning 17,513,924.0

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Gold er $ 16.06M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTG er 17.51M, med en total tilgang på 17513924.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.06M.