Bitcoin Diamond (BCD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03851311 $ 0.03851311 $ 0.03851311 24 timer lav $ 0.04152549 $ 0.04152549 $ 0.04152549 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03851311$ 0.03851311 $ 0.03851311 24 timer høy $ 0.04152549$ 0.04152549 $ 0.04152549 All Time High $ 147.18$ 147.18 $ 147.18 Laveste pris $ 0.00399018$ 0.00399018 $ 0.00399018 Prisendring (1H) -1.67% Prisendring (1D) -4.88% Prisendring (7D) -4.10% Prisendring (7D) -4.10%

Bitcoin Diamond (BCD) sanntidsprisen er $0.03893041. I løpet av de siste 24 timene har BCD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03851311 og et toppnivå på $ 0.04152549, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCD er $ 147.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00399018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCD endret seg med -1.67% i løpet av den siste timen, -4.88% over 24 timer og -4.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Diamond (BCD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.37M$ 7.37M $ 7.37M Opplagsforsyning 188.16M 188.16M 188.16M Total forsyning 188,156,897.953024 188,156,897.953024 188,156,897.953024

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Diamond er $ 7.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BCD er 188.16M, med en total tilgang på 188156897.953024. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.37M.