Bitcoin Cat (SASHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Cat (SASHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bitcoin Cat (SASHA) Informasjon Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters. Offisiell nettside: https://www.sashacto.com/ Kjøp SASHA nå!

Bitcoin Cat (SASHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cat (SASHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 53.81K $ 53.81K $ 53.81K Total forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Sirkulerende forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.81K $ 53.81K $ 53.81K All-time high: $ 0.00141447 $ 0.00141447 $ 0.00141447 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bitcoin Cat (SASHA) pris

Bitcoin Cat (SASHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Cat (SASHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SASHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SASHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SASHAs tokenomics, kan du utforske SASHA tokenets livepris!

SASHA prisforutsigelse Vil du vite hvor SASHA kan være på vei? Vår SASHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SASHA tokenets prisforutsigelse nå!

