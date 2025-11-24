Bitcoin Bridged ZED20 pris i dag

Sanntids Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) pris i dag er $ 87,576, med en 3.55% endring de siste 24 timene. Nåværende BTC.Z til USD konverteringssats er $ 87,576 per BTC.Z.

Bitcoin Bridged ZED20 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,784,215, med en sirkulerende forsyning på 54.80 BTC.Z. I løpet av de siste 24 timene BTC.Z har den blitt handlet mellom $ 84,060(laveste) og $ 87,576 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 123,358, mens tidenes laveste notering var $ 3,071.21.

Kortsiktig har BTC.Z beveget seg +1.32% i løpet av den siste timen og -7.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.02B$ 26.02B $ 26.02B Opplagsforsyning 54.80 54.80 54.80 Total forsyning 297,969.314 297,969.314 297,969.314

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Bridged ZED20 er $ 4.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BTC.Z er 54.80, med en total tilgang på 297969.314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.02B.