Bitci Bonk (BBK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013918 24 timer lav $ 0.00014788 24 timer høy All Time High $ 0.00024193 Laveste pris $ 0.00000664 Prisendring (1H) +0.82% Prisendring (1D) -4.12% Prisendring (7D) -2.94%

Bitci Bonk (BBK) sanntidsprisen er $0.00014032. I løpet av de siste 24 timene har BBK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013918 og et toppnivå på $ 0.00014788, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBK er $ 0.00024193, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBK endret seg med +0.82% i løpet av den siste timen, -4.12% over 24 timer og -2.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitci Bonk (BBK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.14K Opplagsforsyning 777.78M Total forsyning 777,777,777.0

Nåværende markedsverdi på Bitci Bonk er $ 109.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBK er 777.78M, med en total tilgang på 777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.14K.