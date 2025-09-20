Dagens Bitci Bonk livepris er 0.00014032 USD. Spor prisoppdateringer for BBK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitci Bonk livepris er 0.00014032 USD. Spor prisoppdateringer for BBK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bitci Bonk Pris (BBK)

1 BBK til USD livepris:

$0.00013995
$0.00013995
-5.00%1D
USD
Bitci Bonk (BBK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:44:29 (UTC+8)

Bitci Bonk (BBK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00013918
$ 0.00013918
24 timer lav
$ 0.00014788
$ 0.00014788
24 timer høy

$ 0.00013918
$ 0.00013918

$ 0.00014788
$ 0.00014788

$ 0.00024193
$ 0.00024193

$ 0.00000664
$ 0.00000664

+0.82%

-4.12%

-2.94%

-2.94%

Bitci Bonk (BBK) sanntidsprisen er $0.00014032. I løpet av de siste 24 timene har BBK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013918 og et toppnivå på $ 0.00014788, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBK er $ 0.00024193, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBK endret seg med +0.82% i løpet av den siste timen, -4.12% over 24 timer og -2.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitci Bonk (BBK) Markedsinformasjon

$ 109.14K
$ 109.14K

--
--

$ 109.14K
$ 109.14K

777.78M
777.78M

777,777,777.0
777,777,777.0

Nåværende markedsverdi på Bitci Bonk er $ 109.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBK er 777.78M, med en total tilgang på 777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.14K.

Bitci Bonk (BBK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bitci Bonk til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bitci Bonk til USD ble $ +0.0000845130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bitci Bonk til USD ble $ +0.0003073734.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bitci Bonk til USD ble $ +0.000098629385595786856.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.12%
30 dager$ +0.0000845130+60.23%
60 dager$ +0.0003073734+219.05%
90 dager$ +0.000098629385595786856+236.57%

Hva er Bitci Bonk (BBK)

BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.

Bitci Bonk (BBK) Ressurs

Offisiell nettside

Bitci Bonk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitci Bonk (BBK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitci Bonk (BBK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitci Bonk.

Sjekk Bitci Bonkprisprognosen nå!

BBK til lokale valutaer

Bitci Bonk (BBK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitci Bonk (BBK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BBK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitci Bonk (BBK)

Hvor mye er Bitci Bonk (BBK) verdt i dag?
Live BBK prisen i USD er 0.00014032 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BBK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BBK til USD er $ 0.00014032. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitci Bonk?
Markedsverdien for BBK er $ 109.14K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BBK?
Den sirkulerende forsyningen av BBK er 777.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBBK ?
BBK oppnådde en ATH-pris på 0.00024193 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BBK?
BBK så en ATL-pris på 0.00000664 USD.
Hva er handelsvolumet til BBK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BBK er -- USD.
Vil BBK gå høyere i år?
BBK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BBK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:44:29 (UTC+8)

