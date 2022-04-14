BitBonk (BBONK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BitBonk (BBONK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BitBonk (BBONK) Informasjon BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space. Offisiell nettside: https://bitbonk.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.bitbonk.io/ Kjøp BBONK nå!

BitBonk (BBONK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BitBonk (BBONK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 188.64K $ 188.64K $ 188.64K Total forsyning: $ 700.00B $ 700.00B $ 700.00B Sirkulerende forsyning: $ 300.00B $ 300.00B $ 300.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 440.16K $ 440.16K $ 440.16K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BitBonk (BBONK) pris

BitBonk (BBONK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BitBonk (BBONK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BBONK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BBONK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BBONKs tokenomics, kan du utforske BBONK tokenets livepris!

