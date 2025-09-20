BitBonk (BBONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.51% Prisendring (7D) +75.26% Prisendring (7D) +75.26%

BitBonk (BBONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BBONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBONK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBONK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.51% over 24 timer og +75.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitBonk (BBONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Opplagsforsyning 300.00B 300.00B 300.00B Total forsyning 700,000,000,000.0 700,000,000,000.0 700,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BitBonk er $ 2.12M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBONK er 300.00B, med en total tilgang på 700000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.95M.