BitBean ($BITB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.89% Prisendring (7D) +9.89%

BitBean ($BITB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $BITB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BITB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BITB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitBean ($BITB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.93K$ 8.93K $ 8.93K Opplagsforsyning 973.94M 973.94M 973.94M Total forsyning 973,938,228.978273 973,938,228.978273 973,938,228.978273

Nåværende markedsverdi på BitBean er $ 8.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BITB er 973.94M, med en total tilgang på 973938228.978273. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.93K.