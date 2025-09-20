Bitbama (BAMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.050607$ 0.050607 $ 0.050607 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.00% Prisendring (7D) -0.00%

Bitbama (BAMA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BAMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAMA er $ 0.050607, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitbama (BAMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 381.29K$ 381.29K $ 381.29K Opplagsforsyning 470.75M 470.75M 470.75M Total forsyning 470,746,751.55 470,746,751.55 470,746,751.55

Nåværende markedsverdi på Bitbama er $ 381.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BAMA er 470.75M, med en total tilgang på 470746751.55. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 381.29K.