BITARD (BITARD) Informasjon Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Offisiell nettside: https://bitard-solana.com/ Teknisk dokument: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Kjøp BITARD nå!

BITARD (BITARD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BITARD (BITARD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Total forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Sirkulerende forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K All-time high: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BITARD (BITARD) pris

BITARD (BITARD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BITARD (BITARD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BITARD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BITARD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BITARDs tokenomics, kan du utforske BITARD tokenets livepris!

