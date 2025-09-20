BITARD (BITARD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0022411 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +13.76%

BITARD (BITARD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BITARD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BITARD er $ 0.0022411, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BITARD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +13.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BITARD (BITARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.62K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.62K Opplagsforsyning 999.05M Total forsyning 999,047,753.0

Nåværende markedsverdi på BITARD er $ 12.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BITARD er 999.05M, med en total tilgang på 999047753.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.62K.