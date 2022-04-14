Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bit Game Verse Token (BGVT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bit Game Verse Token (BGVT) Informasjon Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank. Offisiell nettside: https://bgverse.io/ Kjøp BGVT nå!

Bit Game Verse Token (BGVT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bit Game Verse Token (BGVT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Total forsyning: $ 55.71B $ 55.71B $ 55.71B Sirkulerende forsyning: $ 55.21B $ 55.21B $ 55.21B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bit Game Verse Token (BGVT) pris

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bit Game Verse Token (BGVT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BGVT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BGVT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BGVTs tokenomics, kan du utforske BGVT tokenets livepris!

