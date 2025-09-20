Dagens Bit Game Verse Token livepris er 0.00003212 USD. Spor prisoppdateringer for BGVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bit Game Verse Token livepris er 0.00003212 USD. Spor prisoppdateringer for BGVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BGVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bit Game Verse Token Pris (BGVT)

1 BGVT til USD livepris:

+0.80%1D
Bit Game Verse Token (BGVT) Live prisdiagram
2025-09-20

Bit Game Verse Token (BGVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003159
24 timer lav
$ 0.00003245
24 timer høy

$ 0.00003159
$ 0.00003245
$ 0.00045066
$ 0.00000151
+0.27%

+0.81%

+18.27%

+18.27%

Bit Game Verse Token (BGVT) sanntidsprisen er $0.00003212. I løpet av de siste 24 timene har BGVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003159 og et toppnivå på $ 0.00003245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGVT er $ 0.00045066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000151.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGVT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og +18.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bit Game Verse Token (BGVT) Markedsinformasjon

$ 1.77M
--
$ 1.79M
55.21B
55,709,027,327.2254
Nåværende markedsverdi på Bit Game Verse Token er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGVT er 55.21B, med en total tilgang på 55709027327.2254. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.

Bit Game Verse Token (BGVT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bit Game Verse Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bit Game Verse Token til USD ble $ +0.0000043595.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bit Game Verse Token til USD ble $ +0.0000089336.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bit Game Verse Token til USD ble $ +0.000010861222664282017.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.81%
30 dager$ +0.0000043595+13.57%
60 dager$ +0.0000089336+27.81%
90 dager$ +0.000010861222664282017+51.09%

Hva er Bit Game Verse Token (BGVT)

Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.

Bit Game Verse Token (BGVT) Ressurs

Bit Game Verse Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bit Game Verse Token (BGVT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bit Game Verse Token (BGVT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bit Game Verse Token.

Bit Game Verse Token (BGVT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bit Game Verse Token (BGVT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BGVT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bit Game Verse Token (BGVT)

Hvor mye er Bit Game Verse Token (BGVT) verdt i dag?
Live BGVT prisen i USD er 0.00003212 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BGVT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BGVT til USD er $ 0.00003212. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bit Game Verse Token?
Markedsverdien for BGVT er $ 1.77M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BGVT?
Den sirkulerende forsyningen av BGVT er 55.21B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBGVT ?
BGVT oppnådde en ATH-pris på 0.00045066 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BGVT?
BGVT så en ATL-pris på 0.00000151 USD.
Hva er handelsvolumet til BGVT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BGVT er -- USD.
Vil BGVT gå høyere i år?
BGVT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BGVT prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20

