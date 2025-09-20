Bit Game Verse Token (BGVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003159 $ 0.00003159 $ 0.00003159 24 timer lav $ 0.00003245 $ 0.00003245 $ 0.00003245 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003159$ 0.00003159 $ 0.00003159 24 timer høy $ 0.00003245$ 0.00003245 $ 0.00003245 All Time High $ 0.00045066$ 0.00045066 $ 0.00045066 Laveste pris $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 Prisendring (1H) +0.27% Prisendring (1D) +0.81% Prisendring (7D) +18.27% Prisendring (7D) +18.27%

Bit Game Verse Token (BGVT) sanntidsprisen er $0.00003212. I løpet av de siste 24 timene har BGVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003159 og et toppnivå på $ 0.00003245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BGVT er $ 0.00045066, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000151.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BGVT endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.81% over 24 timer og +18.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bit Game Verse Token (BGVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Opplagsforsyning 55.21B 55.21B 55.21B Total forsyning 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254 55,709,027,327.2254

Nåværende markedsverdi på Bit Game Verse Token er $ 1.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BGVT er 55.21B, med en total tilgang på 55709027327.2254. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.79M.