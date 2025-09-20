BIRDSPING (PING) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00007359$ 0.00007359 $ 0.00007359 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.15% Prisendring (7D) +2.14% Prisendring (7D) +2.14%

BIRDSPING (PING) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PING blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PING er $ 0.00007359, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PING endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og +2.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BIRDSPING (PING) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.75K$ 71.75K $ 71.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.75K$ 71.75K $ 71.75K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på BIRDSPING er $ 71.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PING er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.75K.