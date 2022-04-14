Bird Dog on Base (BIRDDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bird Dog on Base (BIRDDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Informasjon $BIRDDOG is one of the legendary characters from Matt Furie’s Boys’ club comic. Now he is “BASED” on the BASE blockchain as a Fan tribute meme coin. He is ready to join forces with his friends PEPE, BRETT, ANDY and LANDWOLF. Offisiell nettside: https://basebirddog.com/ Kjøp BIRDDOG nå!

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bird Dog on Base (BIRDDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.19K $ 106.19K $ 106.19K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 106.19K $ 106.19K $ 106.19K All-time high: $ 0.00540852 $ 0.00540852 $ 0.00540852 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010619 $ 0.00010619 $ 0.00010619 Lær mer om Bird Dog on Base (BIRDDOG) pris

Bird Dog on Base (BIRDDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bird Dog on Base (BIRDDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BIRDDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BIRDDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BIRDDOGs tokenomics, kan du utforske BIRDDOG tokenets livepris!

BIRDDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor BIRDDOG kan være på vei? Vår BIRDDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BIRDDOG tokenets prisforutsigelse nå!

