Bird Dog on Base (BIRDDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00540852$ 0.00540852 $ 0.00540852 Laveste pris $ 0.00004865$ 0.00004865 $ 0.00004865 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.15% Prisendring (7D) -6.15%

Bird Dog on Base (BIRDDOG) sanntidsprisen er $0.00011147. I løpet av de siste 24 timene har BIRDDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIRDDOG er $ 0.00540852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004865.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIRDDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bird Dog on Base (BIRDDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 111.47K$ 111.47K $ 111.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 111.47K$ 111.47K $ 111.47K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bird Dog on Base er $ 111.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BIRDDOG er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 111.47K.